Volleyball, 2. Frauen-Bundesliga Pro Volleys verlieren enges Auftaktspiel

Kein Sieg, aber auch kein Drama: Der Ligaauftakt der Volleyballerinnen von des TSV Bayer endete mit einer 2:3-Niederlage (25:15, 23:25, 19:25, 25:16, 12:15). „Das ist schade“, sagte Abteilungsleiter Jürgen Rothe, stellte aber klar: „Niemand war so richtig traurig.“ Denn vor rund 550 Zuschauern in der gut gefüllten Ostermann-Arena, die das Heimteam lautstark anfeuerten, lieferten sich seine Schützlinge und die Stralsunder Wildcats einen spannenden und emotionalen Kampf am Netz.