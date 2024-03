Volleyball, 2. Frauen-Bundesliga Pro Bayer Volleys starten in den Endspurt

Drei Wochen hatten die Zweitliga-Volleyballerinnen des TSV Bayer 04 Leverkusen Pause. Eine ungewöhnlich lange spielfreie Zeit mitten in der Saison, die Dirk Sauermann und seinen Spielerinnen aber entgegenkam. „Wir haben das für Regeneration genutzt“, sagt der Coach, der jetzt wieder alle Spielerinnen beisammen hat und „mehr Zug und Qualität“ in den Einheiten beobachtet hat. Am Saisonende, das ist klar, haben die Leverkusenerinnen nämlich noch etwas vor.