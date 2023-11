Volleyball, 2. Frauen-Bundesliga Pro Volleys sind erneut in fremder Halle gefordert

Zuletzt war das Ergebnis deutlich – nun wollen die Zweitliga-Volleyballerinnen des TSV Bayer 04 die Sache wieder offener gestalten: Nach dem 0:3 nach Sätzen bei Schwarz-Weiß Erfurt reist das Team von Trainer Dirk Sauermann am Samstag (19.30 Uhr) in der 2. Bundesliga Pro zum Auswärtsspiel zu NawaRo Straubing. Und während die Erfurterinnen ungeschlagen an der Tabellenspitze thronen, ist Straubing womöglich wieder eine Kategorie näher am Leistungsstand der Leverkusenerinnen. Der nächste Gegner rangiert mit zehn Punkten auf dem siebten Platz – nur einen Zähler vor dem TSV auf Rang acht.