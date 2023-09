Volleyball, 2. Frauen-Bundesliga Volleys peilen gegen Flacht den ersten Sieg an

Dirk Sauermann ist eigentlich ein akribischer Vorbereiter und Analytiker. Aber vor dem Auswärtsspiel beim TSV Flacht am Samstag ab 19 Uhr muss der Trainer der Zweitliga-Volleyballerinnen des TSV Bayer 04 im Dunklen stochern. Der Klub aus der Nähe von Stuttgart tritt mit einer neu zusammengestellten Mannschaft in der neuen 2. Frauen-Bundesliga Pro an. In der vergangenen Saison spielte die erste Mannschaft noch in der Bezirksliga. Nun ist Flacht einer der neuen Vereine, auf die sich die Leverkusenerinnen freuen: Nach Jahren, in denen sie die 2. Liga Nord in- und auswendig kannten, machen Aufgaben wie Flacht einen neuen Reiz aus.