Volleyball, 2. Frauen-Bundesliga Pro Volleys nehmen den zweiten Platz in Angriff

Leverkusen · In der 2. Frauen-Volleyball-Bundesliga Pro kann die Mannschaft des TSV Bayer 04 Leverkusen noch besser abschließen als in der vorherigen Saison. Am Sonntag ist das Team in Essen zu Gast.

21.03.2024 , 18:00 Uhr

Volleys-Coach Dirk Sauermann bei der Teamansprache. Foto: Uwe Miserius

Von Jim Decker