Volleyball, 2. Frauen-Bundesliga Pro Volleys können beim Schlusslicht den vierten Sieg in Serie landen

Die Pause über die Feiertage kam Dirk Sauermann ganz recht – und das, obwohl die Zweitliga-Volleyballerinnen des TSV Bayer 04 Leverkusen vor der rund dreiwöchigen Weihnachtsunterbrechung mit drei Siegen in Serie so richtig in Schwung gekommen waren. „Es war gut, den Körper pflegen zu können und auch mental ein wenig abzuschalten“, berichtet der Trainer. Er weiß, dass herausfordernde Wochen auf sein Team warten: Die Auswärtspartie beim SSC Freisen am Samstag (18.30 Uhr) bildet den Auftakt in sechs Wochenenden mit insgesamt sieben Spielen.