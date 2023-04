Volleyball, 2. Frauen-Bundesliga Volleys wahren Vize-Titel-Chance

Beide Gegner haben es aber in sich: Schließlich war es Schwerin, das Aufstiegsanwärter Borken am Wochenende mit 3:1 bezwang und Stralsund so überraschend zum Sprung an die Spitze verhalf. Auch wenn die Volleys selbst nicht ganz oben mitmischen, werden sie im Saisonendspurt eine entscheidende Rolle im Aufstiegsrennen spielen – und somit Verantwortung tragen. Sauermann will die Sinne daher schärfen, auch wenn das gar nicht so einfach ist: „Das letzte Spiel könnte noch wichtig werden. Aber jetzt haben wir wieder eine Pause und kommen aus dem Rhythmus. Das ist sportpsychologisch nicht einfach.“