Volleyball, 2. Frauen-Bundesliga Pro Volleys gewinnen im Tie-Break

Als die Zuschauer am Freitagabend in der Ostermann-Arena die Volleyballerinnen des TSV Bayer 04 sahen, war ein neues und doch altbekanntes Gesicht unter den Spielerinnen. Isabel Schneider, zuletzt unter anderem deutsche Vizemeisterin im Beachvolleyball, erweitert derzeit die personellen Möglichkeiten von Trainer Dirk Sauermann – und mischte beim 3:2-Heimsieg nach Sätzen (25:17, 24:26, 25:22, 22:25, 15:7) gegen die Allbau Volleys Essen in der 2. Bundesliga Pro gleich mit.