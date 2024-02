Volleyball, 2. Frauen-Bundesliga Pro Volleys feiern achten Sieg in Serie

Sein Team überzeugte vor heimischer Kulisse erneut, spielte druckvoll und ermöglichte Dingolfing dadurch nicht, ihr Spiel aufzuziehen, das die Gäste noch in der Hinrunde triumphieren ließ. „Wir haben wieder gezeigt, wie wir uns in den vergangenen Wochen entwickelt haben“, lobte Sauermann. Am Samstag konnte er dabei nicht nur erneut auf Monika Litwin bauen, die eigentlich Zuspielerin in der eigenen Reserve ist und die derzeit ins Auslandssemester gereiste Wiebke Ritter ersetzt, sondern auch auf die gerade 16 Jahre alt gewordene Libera Maja Schmitz. „Für so eine junge Spielerin ist das sicher auch eine Belohnung, weil sie sich sehr gut im Training präsentiert“, sagt Sauermann. Er findet, dass Schmitz ihr Niveau aus den Trainingseinheiten im Spiel bestätigten konnte. „Das ist hoffentlich ein kleiner Motivationsschub für sie.“ Zeit genug für die Entwicklung dürfte die jüngste im Team jedenfalls haben.