Volleyball, 2. Bundesliga Pro Volleys empfangen ehemaligen Bezirksligisten

Fünf Siege in Serie haben die Volleyballerinnen des TSV Bayer 04 in der 2. Volleyball-Bundesliga Pro zuletzt gesammelt. Eine beeindruckende Serie, die das Team von Trainer Dirk Sauermann nun im Heimspiel an diesem Samstag (19.30 Uhr) in der Ostermann-Arena gegen die Binder Blaubären TSV Flacht ausbauen wollen. Denn mit einer ähnlichen Serie hatten die Leverkusenerinnen bereits in der vergangenen Saison nach durchwachsenem Start am Ende noch Platz drei erreicht – eine Parallele zu dieser Saison, in der Sauermanns Team ebenfalls erst nach einiger Zeit so richtig ins Rollen kommt und nach dem Jahreswechsel nun oben in der Tabelle angreift.