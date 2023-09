Volleyball, 2. Frauen-Bundesliga Pro Bayer Volleys betreten unbekanntes Feld

Unbekanntes kann einschüchternd sein – oder aber herausfordernd. So wie die neue 2. Bundesliga Frauen Pro, in der die Volleyballerinnen des TSV Bayer 04 ab dieser Saison mitmischen. Zum Start an diesem Samstag (19.30 Uhr, Ostermann-Arena) empfangen sie Vorjahresmeister Stralsund. „Es wird Zeit, dass es auch in der Liga losgeht“, sagt Volleys-Coach Dirk Sauermann. Er muss die Leverkusenerinnen durch überwiegend unbekanntes Terrain steuern. In der neu gegründeten Spielklasse warten zwar einige altbekannte, aber auch viele neue Gegner, mit denen es der Zweitligist noch nie zutun hatte. „Es wird eine neue Situation und Herausforderung“, sagt Sauermann und hofft: „Es kann ein positiver Anreiz sein, herausgefordert zu werden.“