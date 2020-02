Heimspiel gegen Köln : Volleyballerinnen wittern die Derby-Revanche

Leverkusen Nach der Niederlage im Hinspiel will der TSV Bayer am Sonntag das Rückspiel gegen die Sporthochschule Köln gewinnen – trotz einiger Personalsorgen.

Mit vier Siegen im Rücken reiste der TSV Bayer 04 Leverkusen am fünften Spieltag zum Volleyball-Derby nach Köln – und unterlag ebenso überraschend wie klar mit 0:3. „Ich wusste damals schon, wie stark die Kölner sind. Sie hatten einen etwas schwierigen Start, gehören aber traditionell zu den Topteams der Liga“, sagt Bayers Coach Tigin Yaglioglu über die Mannschaft der Deutschen Sporthochschule. Mit seinen Volleyballerinnen sinnt er am Sonntag (15 Uhr) in der Ostermann-Arena trotzdem auf Revanche.

Inzwischen haben die Domstädter die Leverkusenerinnen in der Tabelle überholt, sind Dritte und haben fünf Punkte Vorsprung. „Wir haben aber ein Spiel weniger und können sie daher noch einholen“, sagt Yaglioglu. Dafür benötigt der TSV aber einen Sieg und eine ähnliche Leistung wie am vorigen Wochenende.

Yaglioglu hofft, dass sein Team an das jüngste Duell anknüpfen kann, um gegen die im Vergleich zu Stralsund etwas schwächeren Kölnerinnen zu gewinnen. „Allerdings werden wir mit einem dezimierten Kader antreten“, kündigt der Coach an. So sind Sarah und Lena Overländer aus familiären Gründen nicht dabei. Und die Nachwuchsspielerinnen Maya Mehle sowie Clara Wübbeke treten nahezu zeitgleich in der U20 bei der Qualifikation zur Westdeutschen Meisterschaft an.