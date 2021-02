Volleyball, 2. Frauen-Bundesliga : Volleyballerinnen erwartet Pflichtaufgabe gegen den Letzten

Leverkusen Zweitligist TSV Bayer 04 empfängt als Spitzenreiter das Schlusslicht RC Sorpesee. Zu unterschätzen ist der Gegner aber nicht, denn im Hinspiel hatten die Volleyballerinnen einige Probleme.

Keine Frage, die Rollenverteilung für die Partie des TSV Bayer 04 gegen den RC Sorpesee ist geklärt. Der Tabellenführer der Zweiten Liga trifft auf den Letzten. „Das darf man getrost als Pflichtaufgabe bezeichnen“, sagt Tigin Yaglioglu, Trainer der Leverkusener Volleyballerinnen, vor der Partie am Samstag in der Ostermann-Arena (19.30 Uhr). „In dem Spiel müssen wir gewinnen, um den Erwartungen gerecht zu werden.“

Sorpesee hat zwar offiziell drei Siege auf dem Konto, sportlich jedoch steht nur einer in der Bilanz. Weil Ostbevern zurückgezogen hat, wurden die beiden Duelle automatisch als 3:0-Erfolge gewertet. Seinen einzigen Sieg feierte der RC beim 3:1 gegen Emlichheim Ende Oktober. Dazu gab es einen Punktgewinn beim 2:3 gegen Oythe am zweiten Spieltag. „Als Aufsteiger ist das schwer. Manchmal kommt man in einen Lauf, aber es kann auch genau andersherum gehen“, erläutert Yaglioglu. „Wenn man dann Woche für Woche verliert, steigert das nicht gerade das Selbstvertrauen.“