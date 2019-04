3:0-Sieg gegen Bad Laer : TSV-Volleyballerinnen sind Vizemeister

Leverkusen Das Team um Headcoach Zhong Yu Zhou hat sich den zweiten Platz in der zweiten Bundesliga Nord gesichert.

Es war Zhong Yu Zhou anzumerken: Die Saison in der Nordstaffel der 2. Bundesliga zerrte an den Nerven des 63-Jährigen, die sich angesichts des glücklichen Endes im Rennen um die Vizemeisterschaft jedoch in den kommenden Tagen wohl schnell wieder entspannen werden. Das 3:0 (25:17/25:18/25:12) über Bad Laer brachte seinen Volleyballerinnen die Verteidigung der Vizemeisterschaft.

Der Chinese gab seinen Spielerinnen positiven Druck mit in das wichtige Spiel. Mit Verfolger Köln im Nacken sei der TSV zum Siegen verdammt, lautete die direkte Ansage an das Team um Kapitänin Anna Hoja. Die Ansage traf offensichtlich auf fruchtbaren Boden. „Eigentlich mache ich das nicht“, schien sich Zhou, der für seine ruhige Art bekannt ist, nach der Partie fast entschuldigen zu wollen.

Mit einer konzentrierten Leistung ließ der TSV Bayer 04 im Rennen um den zweiten Platz in der Liga nichts anbrennen. Zu keinem Zeitpunkt kam in der Ostermann-Arena das Gefühl auf, das Match könne sich doch noch in Richtung der Gäste entwickeln. Dass Köln derweil in Oythe bereits 0:2 zurücklag und das Spiel folgerichtig mit 1:3 verlieren sollte, ahnte zu diesem Zeitpunkt allerdings niemand. Zhou betonte, keiner im Trainerteam habe auf die Partie in Niedersachsen geachtet. „Wir schauen auf uns und müssen unsere Punkte holen“, bekräftigte er.