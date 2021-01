Volleyball, 2. Frauen-Bundesliga : Volleyballerinnen des TSV sind doppelt gefordert

Leverkusen In Dingden und Hamburg endet der intensive Januar für das Team von Trainer Tigin Yaglioglu. Für den Tabellenführer sind es die Spiele fünf und sechs binnen 16 Tagen

16 Partien haben die Volleyballerinnen des TSV Bayer 04 bislang in der 2. Liga absolviert – so viele wie kein anderer Konkurrent. Und an diesem Wochenende hat der Tabellenführer die Chance, sich sogar noch weiter abzusetzen. Die Farbenstädterinnen treten am Freitagabend (19.30 Uhr) zum Nachholspiel beim SV Blau-Weiß Dingden an und müssen am Sonntag (16 Uhr) zum ETV Hamburg. Es sind die Spiele fünf und sechs binnen 16 Tagen.