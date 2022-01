Volleyball, 2. Liga : Leverkusenerinnen setzen sich im Tiebreak durch

Leverkusen Die Zweitliga-Volleyballerinnen des TSV Bayer 04 Leverkusen verspielen im vierten Satz einen 16:8-Vorsprung, gewinnen aber im Tiebreak doch noch bei den Stralsunder Wildcats.

Eine enge Partie hatten die Volleyballerinnen des TSV Bayer 04 bei den Stralsunder Wildcats erwartet – und sie bekamen sie auch. In einem Match, das hin und her ging, setzte sich der Zweitliga-Zweite mit 15:13 im Tiebreak durch und besiegelte damit einen knappen 3:2-Erfolg, der zwei weitere Tabellenpunkte einbrachte. Drei wären allerdings auch möglich gewesen.

Die Gäste lagen stets vorne, hatten dann beim 14:12 zwei Matchbälle. Den zweiten „nutzte“ das Team, weil Stralsund einen Fehlaufschlag fabrizierte. „Es war auch noch die beste Aufschlägerin am Ball. Das Geschenk haben wir also gerne angenommen.“ Da vier Spielerinnen aus beruflichen oder privaten Gründen fehlten, hatte der Trainer stets auf dieselbe Startaufstellung gesetzt. Wiebke Ritter machte einen guten Job als Zuspielerin, Laurine Vinkesteijn, Clara Wübbeke, Laura Broekstra sowie Sarah und Lena Overländer überzeugten im Angriff. „Manchmal haben wir eine Spielerin, die 30 Punkte macht. Das war diesmal anders“, erläuterte der Coach. „Alle haben zweistellig gepunktet, so dass wir in der Breite gefährlich waren.“