Volleyball, 2. Frauen-Bundesliga : Volleyballerinnen liegen „voll im Soll“

Leverkusen Tigin Yaglioglu, Trainer der Zweitliga-Frauen des TSV, freut sich über einen 3:2-Sieg in Emlichheim. Die Hinrunde ist für die Volleyballerinnen beendet, aber ein Spiel steht dieses Jahr noch an.

Eigentlich sollte Alexa Kaminski für Entlastung auf der Zuspieler-Position sorgen. Doch die im Ausland studierende Volleyballerin des TSV Bayer 04 war gerade wieder ins Training eingestiegen, da knickte sie um und kam für einen Einsatz beim SCU Emlichheim nicht mehr in Frage. Da zudem Malin Schäfer aus privaten Gründen fehlte, musste Leverkusens Trainer Tigin Yaglioglu improvisieren. Mit Diagonalangreiferin Rebecca Schäperklaus als Zuspielerin gewann der Zweitligist auswärts knapp mit 3:2 (25:18, 20:25, 25:20, 17:25, 15:8).

„Ich bin sehr zufrieden mit der Leistung“, sagte Yaglioglu – vor allem mit Blick auf die personell besondere Situation. Zudem meldete sich die Mannschaft nach der 1:3-Heimniederlage gegen Borken erfolgreich zurück. Obwohl das Duell eng und umkämpft war, wurde es selten dramatisch. In den Sätzen eins und drei gewannen die Leverkusenerinnen souverän, in den geraden Durchgängen liefen sie einem Rückstand hinterher und kämpften sich zwar einigermaßen heran, verpassten es aber, den Gegner einzuholen.

Beim 2:2 war beiden Teams ein Punkt sicher. Der Tiebreak musste über den zweiten Zähler für die Tabelle entscheiden. In dem gewann der TSV einen frühen Vorteil und profitierte dann von einer starken Aufschlagserie von Laurine Vinkesteijn. „Das war die Entscheidung zu unseren Gunsten“, sagte Yaglioglu. Er lobte nicht nur Schäperklaus in ihrer ungewohnten Rolle, sondern auch Wiebke Ritter, die immer wieder für Entlastung auf der Zuspieler-Position sorgte. Als wertvollste Spielerin wurde Libera Klara Single ausgezeichnet.

Die Hinrunde ist für die Leverkusener Volleyballerinnen mit dem Auswärtssieg bei den Niedersachsen beendet. „Unser Saisonziel ist der erste bis dritte Platz“, sagt der Coach. „Mit dem zweiten Rang liegen wir also voll im Soll.“ Sieben Punkte beträgt der Rückstand auf den ungeschlagenen Spitzenreiter Borken, vier der Abstand auf die drittplatzierten Kölnerinnen.

„Gerade, weil wir immer wieder Spielerinnen ersetzen mussten, ist das ein bisher sehr gutes Ergebnis“, betont der Coach. Noch geht er mit seinem Team allerdings nicht in die Winterpause. Denn zuvor steht noch am Samstag (19.30 Uhr) in der Ostermann-Arena das letzte Spiel des Jahres gegen den VC Essen auf dem Plan. Das Hinspiel gewannen die Farbenstädterinnen knapp mit 3:2.