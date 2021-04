2. Frauen-Bundesliga : Volleyballerinnen lassen in Borken keine Gnade walten

Volleyballerinnen lassen in Borken keine Gnade walten

Leverkusen In der 2. Frauen-Volleyball-Bundesliga gewinnt der Meister aus Leverkusen auch in Borken mit 3:0. Ob das TSV-Team den Aufstieg wahrnimmt, steht noch nicht fest.

Seit drei Wochen steht das Team des TSV Bayer 04 als Sieger in der Zweiten Liga fest. In ihrem ersten Spiel danach ließen es die Volleyballerinnen aber keinesfalls lockerer angehen: Auch bei den Volleys Borken überzeugte das Team von Trainer Tigin Yaglioglu vom ersten Ballwechsel an und kompensierte beim souveränen 3:0-Erfolg den Ausfall von Laurine Vinkesteijn.