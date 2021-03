Volleyball, 2. Frauen-Bundesliga : Volleyballerinnen beweisen Comeback-Qualitäten in Essen

Leverkusen Dem Zweitliga-Team des TSV Bayer 04 Leverkusen fehlen nach dem 3:1-Erfolg in Essen nur noch zwei Siege, um die Saison sicher als Tabellenerster zu beenden. Ob das damit einhergehende Aufstiegsrecht vom Verein wahrgenommen wird, ist weiterhin offen.

In Essen bewiesen die Leverkusenerinnen Comeback-Qualitäten. Mit Ausnahme des vierten Satzes liefen sie stets einem Rückstand hinterher. Im ersten Abschnitt führte Essen 6:1, bevor der TSV ins Spiel fand. Einen Unterschied machte die Einwechslung von Felizitas Ende, die in der kritischen Phase zwei Asse schlug. Zudem funktionierte der Doppelwechsel zu Malin Schäfer und Sarah Overländer für Rebecca Schäperklaus und Alexa Kaminski. „Dann haben wir den Satz sauber zu Ende gespielt“, sagte der Coach nach dem 25:19. In der Folge ging erneut Essen in Front und spielte sich in einen Rausch. „Das ist uns vorige Woche gegen Emlichheim auch schon passiert“, haderte Yaglioglu, nahm es aber mit Humor. Statt 9:25 hieß es diesmal 10:25. „Ich habe den Mädels in der Pause gesagt, dass wir uns zumindest um einen Punkt gesteigert haben.“