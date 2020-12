Volleyball, 2. Frauen-Bundesliga : Volleyballerinnen feiern Derbysieg gegen Köln

Leverkusen Das Zweitliga-Team des TSV Bayer 04 setzt sich nach einem verlorenen ersten Satz letztlich souverän mit 3:1 gegen die DSHS Köln durch, feiert den elften Sieg im elften Spiel und bleibt Tabellenführer.

Punktgleich standen der TSV Bayer 04 und das Team der Deutschen Sporthochschule Köln an der Spitze der Zweiten Liga. Mit entsprechend viel Spannung wurde das direkte Duell erwartet. In diesem unterstrichen die Leverkusener Volleyballerinnen, dass sie in der aktuellen Saison das Maß aller Dinge sind. Die Mannschaft von Trainer Tigin Yaglioglu ließ sich von einem verlorenen ersten Satz nicht beirren, setzte sich überzeugend mit 3:1 durch und führt nun mit einem Spiel weniger sowie drei Punkten mehr die Tabelle an.