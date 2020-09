Volleyball-Frauen, 2. Liga : TSV Bayer 04 schiebt sich an die Tabellenspitze der Zweiten Liga

TSV Bayer 04 schiebt sich an die Tabellenspitze der Zweiten Liga

Leverkusen Die Volleyballerinnen des TSV Bayer 04 Leverkusen überzeugen mit zwei 3:0-Erfolgen gegen die Berliner Klubs. Leverkusens Trainer Tigin Yaglioglu schwärmt von seinem Team.

Was auch immer die Zweitliga-Volleyballerinnen des TSV Bayer 04 Leverkusen in diesen Tagen probieren, es gelingt. Gegen den BBSC Berlin brachte Trainer Tigin Yaglioglu beim Stand von 23:23 im dritten Satz Jule Hellmann für einen Ballwechsel. Die Leverkusenerinnen gewannen den Punkt und Sekunden später durch einen starken Aufschlag von Clara Wübbeke das Match. Es war der zweite 3:0-Sieg des Wochenendes. Den ersten hatte die Truppe weniger als 24 Stunden zuvor gegen den VCO Berlin gefeiert.

Die Partie gegen den ersten Kontrahenten aus der Hauptstadt war noch deutlicher verlaufen. Gegen den VC Olympia Berlin, der in der Zweiten Liga als Nachwuchsteam des Deutschen Volleyball-Verbands unabsteigbar ist, hatte der TSV fast gar keine Probleme. Yaglioglu vertraute fast während des gesamten Spiels Alexa Kaminski, Charlotta Werscheck, Clara Wübbeke, Rebecca Schäperklaus, Anna Hoja und Laurine Vinkesteijn. „Besser kann man so ein Spiel nicht gestalten“, sagte der Trainer über den klaren Erfolg in drei Sätzen (25:17, 25:13 und 25:20). Vinkesteijn wurde zur wertvollsten Spielerin gewählt, doch der Coach betonte: „Man hätte letztlich jede Spielerin dafür nominieren können.“