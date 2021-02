Volleyball, 2. Frauen-Bundesliga : Leverkusenerinnen wollen Platz an der Spitze zementieren

Leverkusen Gegen den SCU Emlichheim soll der 19. Sieg im 20. Spiel für den TSV Bayer 04 Leverkusen her. Die Aufgabe ist schwieriger als zuletzt.

Der Spielbetrieb in der 2. Volleyball-Bundesliga läuft trotz der Corona-Pandemie gut. Einzig der VfL Otythe darf aufgrund einer behördlichen Anordnung weiterhin keine Heimspiele bestreiten, was für das Team aus Vechta freilich einen großen Wettbewerbsnachteil bedeutet. Der TSV Bayer 04 hingegen ist trotz einer Quarantäne im Dezember bislang problemlos durch die Saison gekommen – vor allem aber aus sportlicher Sicht. Sieben Saisonspiele stehen für den Spitzenreiter noch aus. Am Samstag ist der SCU Emlichheim (19.30 Uhr) zu Gast in der Ostermann-Arena.