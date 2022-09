Volleyball, 2. Frauen-Bundesliga : Volleyballerinnen haben drei Partien in 72 Stunden

Trainer Dirk Sauermann und seine Leverkusenerinnen sind gleich dreifach gefordert. Foto: Miserius, Uwe (umi)

Leverkusen Am Samstag sind die Zweitliga-Volleyballerinnen des TSV Bayer 04 in Berlin beim BBSC gefordert, am Sonntag steht das Duell in der Hauptstadt mit VCO Berlin an und am Montag empfängt Leverkusen daheim Borken im Pokal.