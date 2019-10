Starker Zweitliga-Auftakt : Neu formiertes Volleyballteam dominiert die Liga

Leverkusen Die Zweitliga-Volleyballerinnen des TSV Bayer 04 Leverkusen haben den Umbruch vollzogen und sind mit vier Siegen stark in die Saison gestartet. An diesem Samstag (19 Uhr) steht das Derby bei dem ewigen Rivalen aus Köln auf dem Programm.

Lediglich sechs Spielerinnen sind den Bayers Volleyballerinnen aus der vorigen Saison erhalten geblieben. Dazu rückte mit Tigin Yaglioglu der bisherige Co-Trainer in die Hauptverantwortung, nachdem sich Zhong Yu Zhou aus gesundheitlichen Gründen zurückgezogen hatte. Wer nun gedacht hat, die mit zahlreichen Zugängen gespickte Mannschaft würde einige Spieltage benötigen, um in der Zweiten Bundesliga in Fahrt zu kommen, sieht sich getäuscht: Die Leverkusenerinnen dürfen nach vier Siegen aus den ersten vier Spielen selbstbewusst zum Derby bei der DSHS SnowTrex Köln fahren. An diesem Samstag (19 Uhr) beginnt die Partie in der Halle 22 der Sporthochschule, die lediglich 350 Zuschauer fasst.