2. Frauen-Bundesliga Nord : TSV Bayer 04 bleibt das Maß der Dinge

Leverkusen Bei Fortuna Bonn feiern die noch ungeschlagenen Zweitliga-Volleyballerinnen des TSV Bayer 04 Leverkusen ihren nächsten 3:0-Erfolg und verteidigen souverän die Tabellenführung.

Mit zehn Spielerinnen trat die Mannschaft in Bonn an und übernahm von Anfang an das Kommando. Malin Schäfer, Charlotta Werscheck, Clara Wübbeke, Rebecca Schäperklaus, Anna Hoja und Laurine Vinkesteijn erarbeiteten einen 21:15-Vorsprung. Dann kamen Lena Overländer und Jule Hellmann für Werscheck und Schäperklaus. Sie brachten den Durchgang mit vier schnellen Punkten zu Ende. Bis zum Schluss setzte Yaglioglu seinen kompletten zehnköpfigen Kader ein. Klara Single agierte als Libera. Nachwuchsspielerin Felizitas Ende durfte noch spät im letzten Spielabschnitt ran. „Das war eine sehr konzentrierte Leistung von uns“, lobte Tigin Yaglioglu. „Deswegen haben wir die Partie auch so deutlich für uns entschieden.“