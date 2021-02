Volleyball, 2. Frauen-Bundesliga : Volleyballerinnen des TSV sind auf Meisterkurs

Leverkusen Das Zweitliga-Team des TSV Bayer 04 Leverkusen ist auch vom SCU Emlichheim nicht zu stoppen. Gleichzeitig unterliegt Verfolger Köln.

Sechs Spiele stehen für den TSV Bayer 04 in der Zweiten Liga noch aus. Gewinnen die Volleyballerinnen davon mindestens vier, stehen sie als Siegerinnen der Nordgruppe fest und erhalten das Aufstiegsrecht in die Bundesliga. Eine Ehre, die sich die Leverkusenerinnen in dieser Saison verdient haben, weil sie mit Abstand die stabilste und erfolgreichste Mannschaft stellen. Gegen den SCU Emlichheim lieferte sich die Mannschaft am vergangenen Wochenende einen heißen Kampf und behielt beim 3:1 einmal mehr die Oberhand.