TSV-Volleyballerin Anna Hoja : „Mein Fokus liegt künftig mehr auf der Beach-Variante“

TSV-Volleyballerin Anna Hoja (r.) wechselt vom Zweitliga-Meisterteam des TSV Bayer in die zweite Mannschaft des USC Münster. Foto: Miserius, Uwe (umi)

Interview Leverkusen Nach fast zehn Jahren bei den Zweitliga-Volleyballerinnen des TSV Bayer sagt Anna Hoja Leverkusen Adieu. Im Interview spricht die 29-Jährige über ihre Zeit in Leverkusen, die abgelaufene Saison und ihre Zukunftspläne.

Neun Saisons haben Sie mit dem TSV Bayer 04 bestritten. Sie waren Kapitänin, haben drei Zweitliga-Meisterschaften gefeiert und waren dienstälteste Spielerin des Kaders. Wie blicken Sie auf die Zeit zurück?

Anna Hoja Mit einem lachenden und weinenden Auge. Es war eine schöne Zeit in Leverkusen, das zu meiner Volleyball-Heimat geworden ist. Es gibt so viele Dinge, an die ich mich immer wieder gerne erinnere. Aber jetzt bin ich auch traurig, weil die Zeit vorbei ist.

Info Erfolgreich in der Halle und auf Sand Werdegang Anna Hoja wurde am 25. März 1992 in Iserlohn geboren, ist in Schwerte aufgewachsen und lebt nach ihrem Lehramtsstudium wieder in Münster, wo sie von 2007 bis 2011 bereits spielte. In Borken unterrichtet sie an einer Gesamtschule Deutsch und Pädagogik. Sie lebt mit ihrem Freund zusammen. Sandkarriere Mit Beach-Partnerin Stefanie Klatt spielt die 29-Jährige seit 2017 ununterbrochen zusammen. Aktuell ist das Duo auf dem zehnten Platz der deutschen Rangliste, lag aber auch schon mal auf der sechsten Position. 2019 wurden sie 13. bei den Deutschen Meisterschaften.

Die Entscheidung erfolgte aber freiwillig.

Hoja Ja, natürlich. Es hat letztlich rein organisatorische Gründe. Ich komme ursprünglich aus Schwerte, war dann in Münster vier Jahre auf einem Internat. So ist dies zu meiner Heimat geworden. Nach einem Lehramtsstudium in Köln bin ich daher 2018 wieder nach Münster gezogen. Seitdem pendele ich die Strecke zum Training nach Leverkusen, was natürlich ein immenser Aufwand ist.

Und das haben Sie drei Jahre lang gemacht?

Hoja So ist es. Eigentlich hatte ich schon im Sommer 2019 an meinen Abschied gedacht. Aber dann kam der Trainerwechsel zu Tigin Yaglioglu und insgesamt ein etwas größerer Umbruch. Da wollte ich dann doch unterstützen und habe mich zu einer weiteren Saison entschlossen. Die wiederum wurde durch Corona von einem Tag auf den anderen komplett abgebrochen. So wollte ich nicht aufhören – und es wurden dann insgesamt drei Jahre.

Jetzt ist es aber definitiv vorbei?

Hoja Ich wechsele in die 2. Mannschaft des USC Münster in die Dritte Liga. Dem Volleyball kehre ich also nicht den Rücken. Mein Fokus liegt künftig mehr auf der Beach-Variante. Meine Partnerin Stefanie Klatt und ich pausieren zwar in dieser Saison noch, weil sie ein Baby bekommen hat und ich eine Schulterverletzung auskuriere. Doch im Winter wollen wir wieder hart trainieren, um dann in der nächsten Spielzeit wieder anzugreifen.

In der vergangenen Saison hat der TSV mit 19 Punkten Vorsprung die Zweite Liga gewonnen und 71 von 75 Punkten geholt. Wie erklären sie sich diese Dominanz?

Hoja Das hat mehrere Gründe. Zum einen hatten wir trotz Corona sehr gute Voraussetzungen. Abteilungsleiter Jürgen Rothe hat alles um die Auflagen herum organisiert und das hervorragend hinbekommen. Wir waren ein Mal im Dezember in Quarantäne, sind aber ansonsten vergleichsweise glimpflich durchgekommen. Zum anderen waren wir so gut aufgestellt, dass wir Verletzungen und Krankheiten kompensieren konnten. Als Mannschaft haben wir unheimlich gut zusammengepasst – auch menschlich. Für ein Frauenteam ist es schon ungewöhnlich, dass es keine einzige Zickerei gab. Jede Einzelne hat unheimlich viel in die Saison investiert, so dass sportlich dann fast alles geklappt hat.

Was war für Sie der Höhepunkt?

Hoja Die Begegnungen gegen Köln sind immer etwas Besonderes. Unser Auftritt am vorletzten Spieltag dort war wohl mein persönliches Highlight. Wir haben eine überragende Leistung gezeigt, und es sollte mein letztes richtiges Spiel für Leverkusen werden. Das Saisonfinale gegen Dingden konnte ich nicht mehr bestreiten, weil ich im Training umgeknickt war. Schön war die Geste der Mannschaft, mich für den letzten Ballwechsel noch aufs Feld zu bringen. Mit getaptem Fuß habe ich aufgeschlagen, und wir haben den Matchball zum Glück verwandelt. Das war ein toller Abschluss.

Ist es nicht bitter, nach einer solchen Saison nicht aufzusteigen?

Hoja Während meines Studiums hatten wir das ja schon zwei Mal geschafft. Da fand ich das schon sehr traurig. Aber man muss eben auch sehen, dass man einen nahezu komplett neuen Kader benötigt, wenn man aus der Zweiten Liga nach oben geht. Berufstätige Spielerinnen passen da nicht rein. So war für mich die Zweite Liga letztlich auch perfekt, auch wenn es aber für Leverkusen schade ist. Der TSV ist aber nicht der einzige Verein, der verzichtet. Das ist im Volleyball fast üblich. Wie es ist, mit einem unterlegenen Kader in der Bundesliga zu spielen, habe ich in meinem ersten Jahr in Leverkusen schon erlebt. Da haben wir regelmäßig klar verloren, was natürlich auch keinen Spaß macht.

Leidet nicht die Motivation darunter, den Sprung nicht zu wagen?