Handball, Frauen-Bundesliga Nationalspielerin Leuchter verlässt die Elfen

„Viola ist eines der größten Talente in Deutschland und hat schon in jungen Jahren viel Verantwortung übernommen“, betont Abteilungsleiter Andreas Thiel. Sie habe sich nicht nur bei den Elfen rasch zur Leistungsträgerin entwickelt und sei noch lange nicht am Ende ihrer Entwicklung. Doch diese Entwicklung soll auf Wunsch des Talents ab dem Sommer nicht mehr bei Bayer weitergehen, sondern in Bietigheim beziehungsweise Ludwigsburg, wo sie im März auch das erste A-Länderspiel bestritten hatte.