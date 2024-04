Handball, Frauen-Bundesliga Verletzung überschattet Elfen-Erfolg

Außerdem hätten sie und ihre Teamkolleginnen bereits in einigen engen Partien gezeigt, dass sie in der Lage sind, das Spiel zu ihren Gunsten zu entscheiden. Doch das brauchte es diesmal nicht. Über zwei erfolgreiche Überzahl-Situationen nach Fouls an Thomaier bauten die Leverkusenerinnen die Führung rasch wieder aus – und gewannen schließlich ohne Nervenkitzel bis zum Schluss.