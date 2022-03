Handball, Frauen-Bundesliga : Umbruch bei den Elfen schreitet voran

Leverkusen Die Bundesliga-Handballerinnen verpflichten zwei Junioren-Nationalspielerinnen und suchen nach Ersatz für Torhüterin Kristina Graovac, die es nach Ungarn zieht.

Der Kader der Bundesliga-Handballerinnen des TSV Bayer für die kommende Spielzeit nimmt langsam aber sicher Gestalt an. Am Kreis scheinen die Elfen nun komplett zu sein. Nach der deutschen Junioren-Nationalspielerin Ariane Pfundstein (SG Kappelwindeck/Steinbach) sicherten sie sich nun auch die Dienste einer niederländischen Nachwuchs-Auswahlkraft. Vom HV Quintus aus Kwintsheul im Westen des Landes wechselt Fem Boeters unters Bayer-Kreuz.

Die 20-Jährige gehört zum Kader der niederländischen U20, wurde neben dem Klub auch in der renommierten Handbalaakademie in Papendaal ausgebildet und konnte im Frühjahr 2021 während ihrer drei Monate beim deutschen Zweitligisten Füchse Berlin Erfahrung sammeln. Mit Ausnahme dieses kurzen Intermezzos spielt Boeters seit ihrem sechsten Lebensjahr beim HV Quintus. Sie hat sich den Schritt zu den Elfen gut überlegt. „Ich freue mich sehr auf Leverkusen und das junge Team“, betont die gelernte Optikerin. Es sei „wirklich großartig“, in der Bundesliga spielen zu können. Sie hoffe, sich schnell einzugewöhnen und weiterzuentwickeln.