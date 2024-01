Handball, Frauen-Bundesliga Elfen-Coach Biegler spart mit Lob

Nach dem Sieg in Solingen warten zum Abschluss der Hinrunde noch zwei deutlich kniffligere Aufgaben auf die Bundesliga-Handballerinnen des TSV Bayer 04. Ehe die Elfen zum Tabellendritten Bensheim/Auerbach müssen, bekommen sie es an diesem Sonntag (16 Uhr) in der Ostermann-Arena mit dem Sechsten TuS Metzingen zu tun. Der kommt mit der Empfehlung einer knappen Niederlage in Bensheim. Trainer Michael Biegler verfolgte die Partie der beiden nächsten Gegner und sah „ein Duell auf Augenhöhe, das durchaus auch andersherum hätte ausgehen können.“