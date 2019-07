Stabhochspringer erkämpft Silber : Torben Blech steigert sich bei Universiade auf 5,76 Meter

Leverkusen Stabhochspringer Torben Blech vom TSV Bayer 04 hat bei den Studenten-Weltmeisterschaften in Neapel (Italien) seine Bestleistung auf 5,76 Meter gesteigert und Silber erkämpft. Für den ehemaligen Zehnkämpfer, der sich seit einem Jahr auf den Stabhochsprung spezialisiert, ist es der bislang größte Erfolg seiner Karriere.

Blech stieg bei 5,21 Metern in den Wettbewerb ein und blieb während der nachfolgenden drei Stunden hochkonzentriert. Am Ende musste er nur dem philippinischen Rekordhalter Ernest John Obiena Vortritt gewähren, der ebenfalls 5,76 Meter übersprang. Für den 24-Jährigen setzt sich die Erfolgsgeschichte im Stabhochsprung damit fort. Innerhalb weniger Monate hat er seine Bestleistung um 34 Zentimeter auf jetzt 5,76 Meter gesteigert.

Ausschlaggebend für Blechs Fokus auf den Stabhochsprung war die U23-EM 2017. Bei seinem ersten internationalen Wettkampf wurde der damalige Deutsche U23-Zehnkampf-Meister Neunter. Danach plagten ihn Verletzungen an Fuß, Knie sowie Rücken und verhinderten eine gute Vorbereitung auf 2018. So schloss er sich der Trainingsgruppe um Christine Adams an.