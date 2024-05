Leichtathletik Torben Blech jagt die Olympia-Norm

Der Wettkampfkalender der Leichtathleten ist in dieser Saison bemerkenswert voll. In den kommenden Monaten jagt ein Höhepunkt den nächsten. So werfen die Europameisterschaften in Rom (7. bis 12. Juni), die Deutschen Meisterschaften in Braunschweig (29. und 30. Juni) sowie die Olympischen Spiele in Paris (26. Juli bis 11. August) bereits ihre Schatten voraus. Die „True Athletes Classics“ des TSV Bayer 04 nehmen dabei eine durchaus prominente Rolle ein. Am Samstag, 25. Mai, geht’s im Manforter Leichtathletikstadion um die letzten Tickets für die EM in der italienischen Hauptstadt.