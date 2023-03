Handball, Frauen-Bundesliga Top-Talent Leuchter bleibt den Elfen erhalten

Die Spiele der Handball-Bundesliga der Frauen fanden am Wochenende ohne Leverkusener Beteiligung statt. Weil am Sonntag bereits die Werkself gegen den FC Bayern spielte, mussten die Elfen ihr Heimspiel gegen Sachsen Zwickau auf den 30. März verschieben. Einen kleinen Sieg konnten sie in der vergangenen Woche dennoch feiern: bei der Kaderplanung. Der TSV Bayer 04 und Viola Leuchter verlängerten den Vertrag vorzeitig um ein Jahr bis 2024.