Meeting in Siegburg : Tobias Lange unterbietet seine Bestmarken um mehrere Zehntel

Leverkusen Zwei Bestleistungen, zwei Siege, und ein Stadionrekord stehen in der Wettkampfbilanz des 25-Jährigen Leichtathleten. Seit 2014 startet er für den TSV Bayer.

Außerdem stellte der 25-jährige Student mit seiner 200-Meter-Zeit einen neuen Stadionrekord auf. „Was Tobias angeboten hat, war schon sehr ordentlich. Damit können wir positiv in die nächsten Rennen gehen“, sagte Kofferschläger. Am kommenden Wochenende wird Lange an seiner Paradestrecke über 400 Meter in Regensburg an den Start gehen. Der 25-Jährige ist seit 2014 Teil der Leverkusener Leichtathleten. Zu seinen größten Erfolgen zählt der Gewinn der Team-Europameisterschaft 2017. Zudem wurde er 2018 DM-Siebter sowie 2017 mit der deutschen 4x200-Staffel Zweiter.

Die Stadionrunde nahm in Siegburg auch Vereinskollegin Debora Diawuoh in Angriff. In 59,80 Sekunden wurde sie Zweite über 400 Meter. Lena Menzel belegte in der Frauenkonkurrenz über 200 Meter in 26,33 Sekunden zudem Rang drei. Über 1500 Meter in der männlichen Jugend U18 vertraten drei TSV-Nachwuchsläufer die Leverkusener Vereinsfarben. Jonas Schüttler lief in 4:28,94 Minuten auf Platz drei. Lennart Henning folgte ihm in 4:34,91 Minuten auf dem fünften Rang. Maximilian Meyer wurde in 4:37,92 Minuten Sechster.