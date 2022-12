Basketball, 2. Liga Stimmung der Giants ist am Tiefpunkt

Nah dran war der um sechs Profis dezimierte Kader der Bayer Giants am Heimsieg gegen die Eisbären Bremerhaven. In der Schlussphase des ProA-Duells fehlte es dem Zweitligisten aber ein Mal mehr an Substanz, so dass die Leverkusener Basketballer bereits ihre achte Niederlage im zehnten Saisonspiel kassierten. Die Hoffnung, dass am Samstagabend (18 Uhr) bei den Dresden Titans die Wende gelingt, ist gering bis nicht vorhanden.