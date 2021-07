Deutsches Aufgebot steht fest : TSV Bayer stellt 14 Athleten für Paralympics in Tokio

Leverkusen Markus Rehm führt das 14-köpfige Aufgebot der Para-Athleten aus Leverkusen an. Der 32-Jährige klagt am Internationalen Sportgerichtshof, damit er auch bei den Olympischen Spielen starten darf.

Vier Para-Leichtathletinnen und vier Para-Leichtathleten, fünf Sitzvolleyballer und ein Schwimmer – so sieht das Team des TSV Bayer 04 Leverkusen aus, das an den Paralympics vom 24. August bis 5. September 2021 im japanischen Tokio teilnimmt. „Noch nie war das Niveau so hoch und noch nie war es so schwer, Medaillen bei Paralympics zu gewinnen“, sagt Parasport-Geschäftsführer Jörg Frischmann. Er weiß aber auch, dass die Leverkusener mit guten Chancen in die Wettkämpfe gehen.

Ebenfalls aus Leverkusen in Tokio dabei sind aus der Leichtathletik-Abteilung des TSV Irmgard Bensusan, Staffel-Paralympicssieger Johannes Floors und Léon Schäfer, die als aktuelle Weltmeister und Weltrekordhalter anreisen. Für Maria Tietze und Nele Moos kommt es nach dem WM-Debüt in Dubai 2019 nun zur Paralympics-Premiere. Überraschend darf auch die Nachwuchsathletin Lise Petersen zum ersten Mal bei den Erwachsenen im Nationaltrikot starten. Auch David Behre, 2016 in Rio Silbermedaillengewinner über 400 Meter und Paralympicssieger mit der 4x100-Meter-Staffel, schaffte es ins Aufgebot von Bundestrainerin Marion Peters und wird in Tokio in der neuen 4x100-Meter-Universalstaffel auf die Bahn gehen. Zum ersten Mal bei den Paralympics dabei ist Schwimmer Taliso Engel. Der 19-Jährige hatte 2019 überraschend WM-Gold gewonnen und in diesem Jahr in überragender Manier den EM-Titel geholt. So darf er sich auch in Tokio über 100 Meter Brust berechtigte Hoffnungen auf eine Medaille machen. Die Sitzvolleyballer haben es indes erst im Juni geschafft, sich das letzte Ticket für die Paralympics zu sichern. Beim Heim-Qualifikationsturnier in Duisburg schlugen in Dominik Albrecht, Stefan Hähnlein, Lukas Schiwy, Jürgen Schrapp, Mathis Tigler und Thomas Renger sechs TSV-Sportler auf. Lediglich Renger wird aus privaten Gründen nicht zum Tokio-Aufgebot von Bundestrainer Michael Merten zählen.