„Season Opening“ beim TSV Bayer 04 : Philip Kass siegt bei Debüt

Leverkusen Der Neu-Leverkusener Philip Kass hat sich am Sonntag beim vom TSV Bayer 04 veranstalteten „Season Opening“ der Stabhochspringer den Sieg bei den Männern gesichert. Bei den Frauen gewann Europameisterschafts-Teilnehmerin Stefanie Dauber vom SSV Ulm.

Kass, der sich erst vor Kurzem vom SV Werder Bremen den Rheinländern angeschlossen hat, war trotz des Triumphs an seiner neuen Wirkungsstätte noch nicht hundertprozentig zufrieden mit seiner Leistung. „Ich bin schwer in den Wettkampf reingekommen, weil sich ein paar alte Fehler wieder eingeschlichen haben“, sagte er. Seine gleich im ersten Versuch überquerten 5,20 Meter bedeuteten für den 21-Jährigen dennoch Platz eins. „Im Sommer soll es schon eine 50er Höhe sein“, sagte der Fünfte der Deutschen Meisterschaften, dessen Hausrekord bei 5,41 Metern steht. Oleg Zernikel vom ASV Landau benötigte als Zweitplatzierter für 5,20 Meter zwei Versuche mehr als Kass.

Bei den Frauen steigerte Siegerin Dauber, die mit Starts bei den Europameisterschaften in Paris und bei den Olympischen Spielen in Tokio liebäugelt, ihre Hallen-Bestleistung auf 4,40 Meter. In der U20 setzte sich derweil der deutsche U20-Meister Joshua Fadire (LG Bünde-Löhne) mit 4,80 Metern vor dem höhengleichen Finn Torbohm (TSV Bayer 04) durch. Der vorjährige Deutsche U18-Meister schaffte 4,80 Meter im zweiten Anlauf. Auch U18-Sieger Luke Zenker (TSV Bayer 04) überquerte 4,80 Meter – und leistete sich bis dahin keinen Fehlversuch.