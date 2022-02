Basketball, 2. Liga (ProA) : Reaves trifft mit der Schlusssirene zum Sieg für die Giants

Avancierte mit einem verwandelten Drei-Punkte-Wurf zum Matchwinner beim Auswärtssieg der Giants in Rostock: Spencer Reaves (r.). Foto: Miserius, Uwe (umi)

Leverkusen Die Zweitliga-Basketballer des TSV Bayer 04 Leverkusen haben es wieder einmal geschafft. Auf eine schwache Leistung folgt eine bärenstarke und ein 96:93-Erfolg in letzter Sekunde bei den Rostock Seawolves.

Eigentlich läuft in den letzten Sekunden der ProA-Partie bei den Rostock Seawolves alles gegen die Bayer Giants. Die Gastgeber verteidigen stark, die Leverkusener bringen keinen guten Wurf auf den Korb. Und dann pfeifen die Unparteiischen auch noch „Flopping“ gegen Quentin Goodin. Die Folge für die Schwalbe: Freiwurf und Ballbesitz für Rostock, und plötzlich steht es 93:93. Hansi Gnad nimmt sofort die Auszeit. 14 Sekunden bleiben den Gästen noch, einen freien Wurf bekommen sie nicht. Spencer Reaves ist es, der sich ein Herz fasst und die Kugel in arger Bedrängnis irgendwie auf den Korb bringt. Während der Ball in der Luft ist, ertönt die Sirene, kurz darauf zischt er sauber durch den Ring – 96:93. Ende. Angesichts dieses unglaublichen Finales gibt es bei den Giants kein Halten mehr.

„Was für ein geiles Ding“, sagte ein euphorisierter Hansi Gnad nicht nur angesichts des Buzzer-Beaters zum Schluss. „Die Jungs haben eine grandiose Leistung gezeigt. Es war auch eine Reaktion auf die schwache Vorstellung beim 77:99 in Karlsruhe.“ Auch der Coach durchlebte in der letzten Minute ein Wechselbad der Gefühle. Schließlich hatte sein Team die ganze zweite Halbzeit geführt, bis die Rostocker Aufholjagd gelang. Nach dem Ärger über den Pfiff gegen Goodin sorgte Reaves‘ Dreier auch beim 58-Jährigen für eine emotionale Erlösung. „Wir er den macht? Ich weiß es nicht. Es war ein sehr schwieriger Wurf.“

Die Rostocker sind damit als Tabellenführer vorerst entthront. Von nunmehr fünf Saisonniederlagen haben sie zwei gegen die Giants kassiert – beide in spektakulären Partien. „So richtig mögen die uns nicht“, zeigte sich Gnad überzeugt. Zumal die Leverkusener in der vergangenen Saison in den Play-offs ebenfalls beide Duelle gegen die Hansestädter gewonnen und damit den anvisierten Bundesliga-Aufstieg zunichte gemacht hatten.

Unabhängig davon, dass die Seawolves spätestens jetzt einen neuen Angstgegner haben dürften, freute sich Gnad über die wiederholte Reaktion seines Teams. Es war nicht das erste Mal, dass die Leverkusener im nächsten Match nach einer schwächeren Vorstellung über sich hinauswuchsen. „Wir waren durch die Bank stark“, lobte Gnad. Quentin Goodin lieferte sieben Vorlagen bei 16 selbst erzielten Punkten, JJ Mann hat mit 18 Zählern die beste Leistung seit seiner Schulterverletzung gezeigt. Marko Bacak sprang erfolgreich für Dennis Heinzmann in die Bresche. Der Center konnte nur knapp 17 Minuten spielen, weil er Foulprobleme hatte und letztlich auch rausflog. Gnad: „Dabei hatte er mit drei Blocks richtig gut begonnen.“

Dass seine Spieler in der Schlussphase einen Vorsprung aus der Hand gaben, kreidete der Coach ihnen nicht an: „Wir waren auch wirklich müde und haben leider angefangen, freie Würfe zu vergeben. Rostock hat das dann genutzt.“ Auf der Rückfahrt nach Leverkusen haben die Giants ihren Sieg genießen können, doch schon jetzt gilt der Fokus der nächsten Aufgabe. Am Sonntag (17 Uhr) sind die Farbenstädter bei den Gladiators Trier zu Gast. Gegen den körperlich wohl größten Kader der ProA gewann die Truppe das Hinspiel mit 90:76. „Da kommt was auf uns zu“, weiß Gnad. „Mit Rostock ist der Gegner nicht zu vergleichen, das ist ein ganz anderer Basketball. Im Hinspiel hat Dennis überragend gespielt. Ich hoffe, wir kriegen das wieder hin.“