Leverkusens Team für Paris Sophie Weißenberg hat ganz entspannt die Weltspitze im Blick

Eigentlich war es keine große Frage, welchen Weg Sophie Weißenberg früher oder später einschlagen würde. Ihre Mutter Heike war einst eine der besten Mehrkämpferinnen des Kontinents, bei den Europameisterschaften 1990 gewann sie die Silbermedaille. „Es ist mir in die Wiege gelegt worden“, sagt die 26-Jährige und lacht. Sie steht ihrerseits vor dem größten Ereignis ihrer noch jungen Karriere als Sportlerin. Wenn am 26. Juli die Olympischen Spiele in Paris beginnen, ist die Athletin des TSV Bayer dabei – natürlich im Siebenkampf.