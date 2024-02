Paralympics 2024 Sitzvolleyballer lösen Ticket für Paris

Die Parasport-Abteilung des TSV Bayer 04 Leverkusen ist ein Aushängeschild im paralympischen Sport in Deutschland und seit Jahrzehnten zuverlässiger Medaillengarant. Für die Paralympics in Paris, die am 28. August eröffnet werden, haben sich die deutschen Sitzvolleyballer mit einem großen Leverkusener Block qualifiziert.