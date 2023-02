Basketball, 2. Liga Serie der Bayer Giants reißt beim 86:101 in Bochum

Viereinhalb Minuten vor Schluss waren die Bayer Giants Leverkusen beim VfL Bochum zurück im Spiel. TreVion Crews versenkte einen Dreier zum 84:87 und sorgte damit für neue Hoffnung bei den Gästen, die in dem ProA-Duell fast die gesamte Zeit hinterhergelaufen waren. Was dann passierte, war das Ergebnis einer Mischung aus Unglück und nachlassender Kondition, sodass sich die Zweitliga-Basketballer aus der Farbenstadt nach fünf Siegen in Folge beim 86:101 geschlagen geben mussten.