Volleyball, 2. Frauen-Bundesliga Siegesserie der Volleyballerinnen auf dem Prüfstand

Seinen 48. Geburtstag verbrachte Dirk Sauermann am Dienstag, wie könnte es anders sein, in der Halle. Der Trainer der Zweitliga-Volleyballerinnen des TSV Bayer 04 hatte selbst gebackenen Kuchen mitgebracht, die Stimmung war entsprechend gelöst – und das auch, weil das Ende der Saison vor Augen ist. Noch drei Spiele stehen für die Rheinländerinnen an. Nach zwei Wochen Pause macht am Sonntag (16 Uhr) das Heimspiel in der Ostermann-Arena gegen VC Allbau Essen den Auftakt zum Saisonendspurt.