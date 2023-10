Basketball, ProB Giants-Serie steht auf dem Prüfstand

Mit fünf Siegen aus fünf Spielen sind die Bayer Giants optimal in die ProB-Saison gestartet. Die Serie in der dritthöchsten Spielklasse steht bereits an diesem Freitag (19.30 Uhr) in der Ostermann-Arena auf dem Prüfstand. Dann ist mit den EN Baskets Schwelm der Tabellenfünfte der Nord-Gruppe zu Gast bei den Leverkusener Basketballern.