Basketball, ProB Serie der Giants reißt gegen Schwelm

Am Ende hätten die Bayer Giants beinahe noch den Kopf aus der Schlinge gezogen. Gegen die Baskets Schwelm starteten sie zweieinhalb Minuten vor Schluss einen 9:2-Lauf, um auf 68:69 zu verkürzen, damit das Feuer bei rund 1300 Fans in der Ostermann-Arena zu entfachen und das Momentum auf ihrer Seite zu haben. Doch es reichte trotzdem nicht: Marko Boksic leistete sich ein Offensivfoul, Trey McBride verlor den Ball, und Marius Stoll patzte beim Freiwurf. 68:71 stand es am Ende aus Sicht der Leverkusener Basketballer – ihre erste Niederlage nach dem Abstieg in die ProB.