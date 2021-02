Basketball, ProA : Giants-Serie hält auch gegen Artland

Leverkusen Leverkusens Zweitliga-Basketballer schlagen das beste Auswärtsteam der ProA 92:89. Damit baut die Mannschaft ihre Heimbilanz auf zehn Siege und eine Niederlage aus.

Kein einziges Mal lagen die Giants gegen die Artland Dragons zurück. Trotzdem blieb die Zweitliga-Partie bis zum letzten Wurf umkämpft. Die Gäste aus Quakenbrück, die mit einer 7:1-Auswärtsbilanz – der besten der ProA – angereist waren, blieben dran, verpassten aber im entscheidenden Angriff den Dreier, der die Partie in die Verlängerung geschickt hätte. So freute sich Leverkusens Coach Hansi Gnad und sagte: „Gewonnen. Das ist die Hauptsache.“

Die Giants erwischten den deutlich besseren Start. Haris Hujic versenkte gleich den ersten Dreier, Eddy Edigin legte siebten Punkte in Serie zum frühen 10:2 nach. Letzterer war Mann des ersten Viertels. Der 25-Jährige markierte 13 Zähler und leistete sich dabei nicht einen Fehlwurf. Eine klare Führung erbeiteten sich die Gastgeber im ersten Durchgang allerdings nicht. Auch die Artland Dragons trafen ordentlich, erspielten sich von Anfang an einen klaren Vorteil bei den Rebounds und glichen durch einen Buzzer-Beater von Gerel Simmons sogar zum 23:23 aus. Der Korb hätte allerdings nicht zählen dürfen, da der US-Amerikaner den Ball beim Ertönen der Sirene eindeutig noch in der Hand gehalten hatte.