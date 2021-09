Handball, Frauen-Bundesliga : Schwarzwalds Elfen stehen vor einem Härtetest

Leverkusen Die Bundesliga-Handballerinnen des TSV Bayer Leverkusen empfangen am Sonntag den Favoriten Thüringer HC. Nationalspielerin Mareike Thomaier hat ihren Vertrag bei den Elfen bis 2024 verlängert.

Nach dem furiosen Auftaktsieg bei den Bad Wildungen Vipers wartet auf Bayers Handballerinnen im ersten Heimspiel der Saison eine Standortbestimmung. Denn zu Gast in der Ostermann-Arena ist am Sonntag ab 16 Uhr der ambitionierte Europapokal-Teilnehmer Thüringer HC. Das ebenso hochkarätig wie international besetzte Starensemble mit Spielerinnen aus 14 Nationen hatte vergangene Woche beim Remis gegen Bensheim noch sichtbare Abstimmungsschwierigkeiten.

„Das ist bei insgesamt elf Zugängen auch kein Wunder. Vielleicht ist es nach diesem Umbruch gar nicht so verkehrt, so früh auf den THC zu treffen“, sagt Elfen-Coach Martin Schwarzwald nach dem Video-Studium des Gegners. Diesen Hinweis will er jedoch ausdrücklich nicht als mangelnden Respekt vor der aktuellen Form der Gäste fehlgedeutet wissen. „Das wird auf jeden Fall ein hartes Stück Arbeit. Unterschätzen dürfen wir den Gegner keineswegs“, warnt er. Insbesondere im neu formierten Rückraum verfüge der Favorit über viel Klasse. Hier gilt es unter anderem, die Kreise der italienischen Rückkehrerin Anika Niederwieser, der Ex-Elfe Jennifer Rode und der Griechin Lamprini Tsakalou (Schwarzwald: „Sie ist mit ihrem Spielwitz eine absolute Bereicherung für die Liga“) zu stören. Dazu gelte es, aufmerksam zu sein und immer wieder herauszurücken, um den Thüringerinnen den Raum zu nehmen.