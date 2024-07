Wettkämpfe in Paris TSV schickt das größte Team zu den Paralympics

Zählt man die japanische Doppel-Vize-Weltmeisterin Tomomi Tozawa dazu, stellt der TSV mit 19 seine größte Anzahl an Sportlerinnen und Sportlern jemals ein, die zu den Paralympics entsendet wurden. 2016 in Rio waren es 18, 2012 in London 19 – sollte der griechische Weitspringer Stelios Malakopoulos Ende Juli noch nominiert werden, wäre es sogar ein Rekord. Zuletzt in Tokio waren es 14 Athletinnen und Athleten.