Deutsche Meisterschaften : TSV Bayer schickt 20 Talente nach Rostock

Für die Leichtathleten des TSV Bayer 04 beginnen die Olympischen Spiele in Tokio am Freitag. Um 2.15 Uhr deutscher Zeit steigt Mateusz Przybylko in die Wettkämpfe ein. Er erlebt seit seinem EM-Triumph 2018 eine schwierige Phase. Immer wieder bremsten hartnäckige Probleme am Fuß den Hochspringer aus. In den kommenden Tagen folgen dann die Einsätze weiterer TSV-Asse in Japan. Für die Nachwuchsathleten aus Leverkusen steht indes ein anderes Großereignis an: Sie treten in ihren jeweiligen Disziplinen ab Freitag bei den Deutschen U18- und U20-Meisterschaften in Rostock an. Insgesamt sind 20 Talente aus Leverkusen in der Hansestadt in Mecklenburg-Vorpommern dabei – und eines aus Leichlingen.