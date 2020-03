Wegen Coronavirus : Saison der Basketballer liegt auf Eis

Ein nachdenklicher Hansi Gnad, Trainer der Giants, sitzt mit einem Basketball in der Hand in Leverkusen. Foto: Miserius, Uwe (umi)

Leverkusen Die 2. Basketball-Liga setzt wegen des Coronavirus alle Spiele am Wochenende aus. Giants-Coach Hansi Gnad wirbt um Verständnis.

Hansi Gnad hatte sich nach dem Mannschaftstraining am Mittwoch gerade ins Auto gesetzt, als er von der Aussetzung des 30. Spieltags erfuhr. Am Samstag hätte der Trainer der Giants mit seinen Leverkusenern in der 2. Basketball-Bundesliga (ProA) die Mannschaft aus Karlsruhe in der Ostermann-Arena empfangen sollen. Doch die Entwicklung rund um das Coronavirus hat längst auch den Basketballsport erreicht. Um die „Gesundheit aller Beteiligten nicht zu gefährden“, wie es in einer Mitteilung der Liga heißt, werden alle Partien am Wochenende ausgesetzt. „Ich habe absolutes Verständnis für diese Entscheidung“, sagt Gnad, der die Pause des Spielbetriebs freilich als „sehr schade für Spieler, Teams und Fans“ einstuft.